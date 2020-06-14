Найдена еще одна угроза коронавируса для организма 

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. О еще одной угрозе для организма они написали в New England Journal of Medicine.

Как установили специалисты, наличие диабета усугубляет течение коронавируса у пациентов. Кроме того, существует риск развития диабета у людей, которые им не болели до заражения. По их словам, протеин ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на органы, отвечающие за метаболизм глюкозы.

При этом пока не установлено, изменяется ли метаболизм глюкозы после выздоровления пациента от коронавируса. Также не известно, является ли диабет новым типом после заражения коронавирусом, или принадлежит ранее известным типам.

Ранее ученые из Северо-Западного университета США сообщили, что коронавирусная инфекция представляет глобальную угрозу всей нервной системе. Доктор Игорь Коральник, руководитель отделения университета по нейроинфекционным заболеваниям и общей неврологии и профессор неврологии, который по совместительству является автором статьи, опубликованной в журнале Annals of Neurology, совместно с коллегами провел ретроспективный анализ пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Данное исследование было проведено с целью определения частоты и типа неврологических осложнений, а также реакции на лечение. «Около половины госпитализированных пациентов имеют неврологические проявления COVID-19», — отмечал он.

По всему миру насчитывается 7,55 миллионов случаев заражения коронавирусом. Умерло 423 тысяч человек.