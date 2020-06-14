Минздрав: россияне неправильно понимают отмену изоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что многие люди неправильно понимают суть ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса в стране. Его слова передает ТАСС.

Авдеев отметил, что на сегодняшний день можно наблюдать явное снижение новых случаев заболевания коронавирусом:

«Это, конечно, большой шаг в сторону уменьшения размеров пандемии. В масштабах страны пока ничего существенного не происходит: можно говорить, что сегодня мы имеем определенные успехи в борьбе с коронавирусной инфекцией, и этим обусловлено снятие ограничений».

Однако, по словам врача, увеличение числа контактов между людьми после снятия ряда ограничительных мер может привести к новым случаям заражения.

«Здесь самое важное — те самые мероприятия, о которых так много говорят врачи, Роспотребнадзор , СМИ. Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», — сказал Авдеев.

Он подчеркнул, что требования по защите от инфекции не теряют актуальности. В качестве примера врач привел городскую молодежь, которая, по его словам, собирается группами, общается друг с другом на расстоянии меньшем, чем определено социальной дистанцией, и при этом часто пренебрегает ношением маски.

«Затем они [молодежь] приходят домой, где их ждут пожилые родители, дедушки и бабушки, для которых коронавирусная инфекция представляет наибольшие риски. Советую всем, особенно молодым людям, соблюдать все требования — они сегодня являются абсолютно необходимыми», — призвал он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в России выявили 8835 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Зафиксировано 119 летальных исходов, а количество полностью выздоровевших составило 5 409 человек.