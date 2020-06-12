Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Минздраве оценили связанные с COVID-19 риски 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Минздраве оценили связанные с COVID-19 риски
Фото: РИА Новости
Все риски, связанные с COVID-19, в России сохраняются, но их опасность уменьшилась, с циркулирующим в популяции вирусом, вероятно, придется жить до появления вакцины, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста страны, профессора Елену Малинникову.
"Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID -19 в популяции", — сказала Малинникова, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что при принятии решений о снятии ограничительных мер учитываются данные по уменьшению или стабилизации числа вновь зарегистрированных случаев коронавируса, данные по росту числа людей с антителами, готовность к профилактическим мероприятиям на производстве и в сфере обслуживания, а также уровень негативных проявлений, связанных с самоизоляцией, таких как обострение хронических заболеваний и гиподинамия.
По словам эксперта, важно продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе тщательно и чаще мыть руки, носить маску и перчатки в местах, где может произойти заражение, избегать участия в массовых мероприятиях, соблюдать принцип дистанцирования.
"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, посёлка и вашей семьи", — подчеркнула Малинникова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Последние новости
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым "погибли два человека" В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Комментарии
Коронавирус , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы сроки второй волны коронавируса
Названы сроки второй волны коронавируса
Названы последствия чрезмерного мытья рук
Названы последствия чрезмерного мытья рук
Затрудненное дыхание: что делать до приезда скорой
Затрудненное дыхание: что делать до приезда скорой
8404 новых случаев коронавируса выявлено в России
8404 новых случаев коронавируса выявлено в России
ВОЗ: Люди без симптомов не распространяют COVID-19
ВОЗ: Люди без симптомов не распространяют COVID-19
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
00:48
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Коронавирус
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение