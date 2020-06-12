В Минздраве оценили связанные с COVID-19 риски 

Все риски, связанные с COVID-19, в России сохраняются, но их опасность уменьшилась, с циркулирующим в популяции вирусом, вероятно, придется жить до появления вакцины, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главного инфекциониста страны, профессора Елену Малинникову.

"Мы должны понимать, что все риски, которые были ранее, остались, но их опасность уменьшилась. Вероятно, до массового применения вакцины нам предстоит жить с циркулирующим COVID -19 в популяции", — сказала Малинникова, слова которой приводятся в сообщении.

Она отметила, что при принятии решений о снятии ограничительных мер учитываются данные по уменьшению или стабилизации числа вновь зарегистрированных случаев коронавируса, данные по росту числа людей с антителами, готовность к профилактическим мероприятиям на производстве и в сфере обслуживания, а также уровень негативных проявлений, связанных с самоизоляцией, таких как обострение хронических заболеваний и гиподинамия.

По словам эксперта, важно продолжать соблюдать меры профилактики, в том числе тщательно и чаще мыть руки, носить маску и перчатки в местах, где может произойти заражение, избегать участия в массовых мероприятиях, соблюдать принцип дистанцирования.

"Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах. Очень важно продолжать соблюдать индивидуальные меры защиты в период снятия ограничений. Именно сейчас нас ожидает проверка на зрелость. От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, посёлка и вашей семьи", — подчеркнула Малинникова.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.