Мутация сделает COVID-19 заразнее 

Исследователи из Научно-исследовательского института во Флориде высказали беспокойство, что мутация может сделать коронавирус более заразным, информирует телеканал CNN.

По их мнению, мутация влияет на остроконечный белок вируса. Именно благодаря ему инфекция проникает в клетки. В случае если страхи специалистов впервые подтвердится, что наблюдаемые в вирусе изменения могут повлиять на пандемию.

Вирусолог Хайрюн Чо вместе с коллегами провели несколько экспериментов, в рамках которых выяснили что мутация D614G дает вирусу большое число пиков и делает их более стабильными. Благодаря этому коронавирусу намного проще попасть в клетки.