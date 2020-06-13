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Мутация сделает COVID-19 заразнее 

Вечерняя Москва и ещё 1 2 часа назад
Мутация сделает COVID-19 заразнее
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи из Научно-исследовательского института во Флориде высказали беспокойство, что мутация может сделать коронавирус более заразным, информирует телеканал CNN.
По их мнению, мутация влияет на остроконечный белок вируса. Именно благодаря ему инфекция проникает в клетки. В случае если страхи специалистов впервые подтвердится, что наблюдаемые в вирусе изменения могут повлиять на пандемию.
Вирусолог Хайрюн Чо вместе с коллегами провели несколько экспериментов, в рамках которых выяснили что мутация D614G дает вирусу большое число пиков и делает их более стабильными. Благодаря этому коронавирусу намного проще попасть в клетки.
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Коронавирус , Грипп , Признаки коронавируса , CNN
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