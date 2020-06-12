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Названы признаки второй волны коронавируса в России 

Lenta.ru и ещё 12 3 часа назад
Названы признаки второй волны коронавируса в РФ
Фото: Lenta.ru
После окончания пандемии поведение коронавируса станет похоже на сезонное поведение гриппа, считает доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев. Об этом он рассказал телеканалу «Звезда».
Профессор отметил, что вирус, вызывающий пневмонию COVID-19, является пневмотропным, как и грипп. Поэтому новая волна коронавируса будет иметь признаки сезонной эпидемии гриппа.
«Мы просто забыли, что грипп у нас приходит дважды в году: ранней весной и поздней осенью. Поздней осенью начнется снова заболевание, и будет не только вирус гриппа, но и коронавирус», — сказал Зуев. При этом в июле, августе и сентябре «мы забудем про коронавирус, так же как забываем про грипп».
Он отметил, что коронавирус оказался не очень патогенным (вызывающим болезнь), но очень заразным.
«После того как пандемия пойдет на убыль, его заразность несколько снизится, и будет он к нам приходить два раза в году — в начале весны и осенью, — предположил Зуев. — То есть вторая волна начнется где-то с октября».
За последние сутки в России выявили 8987 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Зафиксировано 183 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 8220 человек. Всего с начала эпидемии в России коронавирусом заразились 511,4 тысяч человек.
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Коронавирус , Новости , Виктор Зуев , ТК "Звезда"
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