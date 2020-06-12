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Названы сроки окончания первой волны коронавируса 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Названы сроки окончания первой волны коронавируса
Фото: РИА Новости
Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Конец этой волны действительно можно ожидать в конце июля — начале августа. На это похоже", — сказал он и добавил, что полностью в этом быть уверенным нельзя.
Специалист уточнил, что нельзя такие прогнозы строить только математическими методами, и подчеркнул, что строгих критериев окончания эпидемии не существует.
"По-видимому, когда число инфицированных в такой стране, как наша, упадет до десятков, немногих сотен, можно уже будет говорить об окончании эпидемии", — предположил Альтштейн.
Он подчеркнул, в этой ситуации необходим непрерывный надзор. Кроме того, по мнению эпидемиолога, вторая волна распространения вируса неизбежна и может наступить осенью или зимой.
"Вирус никуда не денется. Данный вирус имеет такие свойства, что не похоже, что он уйдет так просто и легко", — заключил Альтштейн.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего инфекцией заражены почти 7,4 миллиона человек, из которых около 418 тысяч умерли.
В России количество зараженных превысило 511 тысяч человек, из них более 269 тысяч вылечились, 6715 пациентов скончались.
Ранее по всей стране начали поэтапно снимать введенные ранее запреты, однако в некоторых регионах режим самоизоляции сохраняется. В Москве и области по-прежнему действует масочный режим.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Коронавирус , Другое , Радиостанция "Говорит Москва"
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