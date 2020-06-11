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Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции 

ИД «Собеседник» 40 минут назад
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Фото: ИД "Собеседник"
Лекарство от больных суставов можно успешно использовать для лечения COVID-19, как показало исследование.
Человечество продолжает искать новые способы борьбы с коронавирусной инфекцией. И вот теперь ученые Имперского колледжа Лондона вместе с коллегами выяснили, что лекарственный препарат барицитиниб, созданный для лечения воспалительных процессов в суставах, можно применять для помощи пациентам с COVID-19. Это лекарство для перорального приема, предназначенное для взрослых пациентов с ревматоидным артритом от умеренного до тяжелого.
Ревматоидный артрит — хроническое инфекционное расстройство, поражающее суставы, вызывающее боль и ригидность движений. Опубликованные журналом EMBO Molecular Medicine результаты исследования показывают, что барицитиниб уменьшает уровень воспалений и количество вирусных частиц в крови пациентов с COVID-19. С использованием алгоритмов искусственного интеллекта ученые идентифицировали почти все имеющиеся лекарства, способные заблокировать воспаления, и выяснили, что одним из самых многообещающих является именно барицитиниб.
По их словам, данный препарат выступает в роли ингибитора янус-киназы — типа молекул в организме, которые становятся чем-то вроде выключателя во многих клеточных функциях. Барицитиниб вмешивается в воспалительные процессы иммунной системы, что делает его потенциальным средством лечения коронавирусной инфекции.
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