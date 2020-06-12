«Мама работает в скорой… Вся семья в группе риска»

Из-за постепенного снятия карантинных ограничений по всему миру, многие стали забывать, что мы все еще находимся в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которой уже заражено более семи миллионов человек на планете.

В России основной очаг заражений Москва. И хоть властям удалось сдержать трагическое развитие ситуации, проблемы в оказании медпомощи всем нуждающимся все еще сохраняются. "Рамблер" разбирался в рассказе москвички, чья мама работает на скорой помощи.

Так, девушка рассказала в Сети, что проблем с защитными костюмами у бригад в столице пока не было:

"Она не посещала пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из защиты на смену выдавали трехслойную маску и перчатки в достаточном количестве, экономии не было…".

Однако женщина не смогла избежать заражения. Каждое утро им брали мазок на "корону", и однажды результат пришел положительным.

"Семья у нас большая, с ней живет трое из группы риска. Масок или перчаток на период больничного никто не выдал — покупают за свой счет. Очного посещения врача не было — только звонки из поликлиники, больничный лист открыл знакомый терапевт на основании анализа и личной просьбы.

Дважды в день просят звонить и отчитываться о состоянии и температуре. У нее из симптомов — головная боль, отсутствие обоняния, повышенная потливость. Лечения никакого не назначали, никаких дополнительных анализов или исследований… Анализы у родственников, которые живут с ней, не брали, состоянием не интересовались", — рассказала девушка.

При этом, оказалось, что работникам скорой даже выдавали средства для укрепления иммунитета:

"Что касается работы скорой помощи. Их подстанция не работала с инфекционными больными. В начале пандемии всем работникам выдавали препараты для "подстегивания" иммунитета. Тем не менее в самом начале ее болезни была ситуация, когда на смену вышли только 8 человек (8 машин были в работе, больше 10 машин простаивали из-за отсутствия медиков).