Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мама работает в скорой… В семье трое — в группе риска»: москвичка об условиях работы в неотложке во время пандемии 

Диана Товсепова 1 час назад
«Мама работает в скорой… Вся семья в группе риска»
Фото: depositphotos.com
Из-за постепенного снятия карантинных ограничений по всему миру, многие стали забывать, что мы все еще находимся в условиях пандемии коронавирусной инфекции, которой уже заражено более семи миллионов человек на планете.
В России основной очаг заражений Москва. И хоть властям удалось сдержать трагическое развитие ситуации, проблемы в оказании медпомощи всем нуждающимся все еще сохраняются. "Рамблер" разбирался в рассказе москвички, чья мама работает на скорой помощи.
Так, девушка рассказала в Сети, что проблем с защитными костюмами у бригад в столице пока не было:
"Она не посещала пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Из защиты на смену выдавали трехслойную маску и перчатки в достаточном количестве, экономии не было…".
Однако женщина не смогла избежать заражения. Каждое утро им брали мазок на "корону", и однажды результат пришел положительным.
"Семья у нас большая, с ней живет трое из группы риска. Масок или перчаток на период больничного никто не выдал — покупают за свой счет. Очного посещения врача не было — только звонки из поликлиники, больничный лист открыл знакомый терапевт на основании анализа и личной просьбы.
Дважды в день просят звонить и отчитываться о состоянии и температуре. У нее из симптомов — головная боль, отсутствие обоняния, повышенная потливость. Лечения никакого не назначали, никаких дополнительных анализов или исследований… Анализы у родственников, которые живут с ней, не брали, состоянием не интересовались", — рассказала девушка.
При этом, оказалось, что работникам скорой даже выдавали средства для укрепления иммунитета:
"Что касается работы скорой помощи. Их подстанция не работала с инфекционными больными. В начале пандемии всем работникам выдавали препараты для "подстегивания" иммунитета. Тем не менее в самом начале ее болезни была ситуация, когда на смену вышли только 8 человек (8 машин были в работе, больше 10 машин простаивали из-за отсутствия медиков).
При нахождении больного работника в работе подстанции ничего не менялось — просто кто-то уходил на больничный. Есть те, кто уже не вернется".
Видео дня. Как определить свой биологический возраст
Комментарии
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как очистить печень с помощью простой еды
Как очистить печень с помощью простой еды
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
00:48
Найдено мощное лекарство от коронавирусной инфекции
Коронавирус
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение