Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал про атипичные симптомы коронавируса и то, на что стоит обратить внимание людям в возрасте. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.

После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, люди массово вышли на улицы, в том числе те, кто входит в группу риска. Однако, по словам врача, симптомы COVID-19 могу быть нетипичными, легкими и не соответствовать тяжести заболевания.

"Самая большая проблема заключается в том, что у них наблюдается атипичная картина заболевания COVID-19 без лихорадки, кашля, одышки", — написал Денис Прокофьев.

Медик отметил, что для пожилых людей бывают характерны необычные симптомы коронавируса. Например, коньюктивит, тахикардия, гипотония и делирий.

"Особое внимание обращайте на изменение сознания и поведения ваших бабушек и дедушек. Ошибки в произношении слов, волнообразное изменение настроения, наличие возбуждения, агрессии — должны вызвать у Вас настороженность", — предупредил врач.

Кроме того, Денис Прокофьев порекомендовал контролировать состояние близких старшей возрастной группы, если их оставили на амбулаторном лечении дома, и следовать рекомендациям врача. В первую очередь нужно обратить внимание на наличие стула и диурез. Если возникают запоры, медик посоветовал использовать препараты с лактулозой. Кроме того, важно следить за питанием пожилых людей.