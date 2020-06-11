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Врач рассказал про атипичные симптомы COVID-19 у пожилых 

Анастасия Иванова 1 час назад
Заведующий отделением в Диагностическом центре №5 Денис Прокофьев рассказал про атипичные симптомы коронавируса и то, на что стоит обратить внимание людям в возрасте. Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Рамблер" делится мнением медика.
После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, люди массово вышли на улицы, в том числе те, кто входит в группу риска. Однако, по словам врача, симптомы COVID-19 могу быть нетипичными, легкими и не соответствовать тяжести заболевания.
"Самая большая проблема заключается в том, что у них наблюдается атипичная картина заболевания COVID-19 без лихорадки, кашля, одышки", — написал Денис Прокофьев.
Медик отметил, что для пожилых людей бывают характерны необычные симптомы коронавируса. Например, коньюктивит, тахикардия, гипотония и делирий.
"Особое внимание обращайте на изменение сознания и поведения ваших бабушек и дедушек. Ошибки в произношении слов, волнообразное изменение настроения, наличие возбуждения, агрессии — должны вызвать у Вас настороженность", — предупредил врач.
Кроме того, Денис Прокофьев порекомендовал контролировать состояние близких старшей возрастной группы, если их оставили на амбулаторном лечении дома, и следовать рекомендациям врача. В первую очередь нужно обратить внимание на наличие стула и диурез. Если возникают запоры, медик посоветовал использовать препараты с лактулозой. Кроме того, важно следить за питанием пожилых людей.
"При недостаточности питания используйте нутридринки. Они есть почти в каждой аптеке".
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Коронавирус , Видео
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