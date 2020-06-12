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Глава Минздрава России заявил о невосприимчивости коронавируса к жаре 

Lenta.ru и ещё 103 3 часа назад
Стало известно, повлияет ли жара на коронавирус
Фото: globallookpress.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жара не приводит к снижению активности коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на его интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24». В качестве доказательства он привел зарубежный опыт.
Мурашко сказал, что определенный температурный режим благоприятствует передаче коронавирусной инфекции.
«Но есть ведь, скажем, летний период. Мы общаемся с нашими коллегами и в том числе из стран, где температура уже давно держится на высоких цифрах, они говорят, что активность не снижается коронавирусной инфекции», — добавил министр здравоохранения.
Согласно Мурашко, вторая волна распространения коронавируса, которую эксперты прогнозируют осенью, может быть связана с повторными завозом вируса в страну или с природно-климатическими факторами. Он также отметил, что сохраняется опасность наслоения коронавируса с другими ОРВИ, пик заболеваемости которыми обычно наступает в осенне-весенний период.
Ранее министр здравоохранения заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом взята под контроль.
В начале июня Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН, сообщил, что жаркая летняя погода вряд ли снизит активность коронавируса, а губительное влияние ультрафиолета оказалось переоцененным, потому что распространяется только на уличные поверхности.
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Коронавирус , Другое , Новости , Виталий Зверев , Михаил Мурашко , Минздрав РФ , РАН , ИТАР-ТАСС
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