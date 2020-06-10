Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт эффективный способ победить пандемию коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Раскрыт эффективный способ победить пандемию
Фото: Lenta.ru
Ученые Кембриджа и Гринвича раскрыли, что повсеместное применение масок эффективно в борьбе с распространением коронавируса, удерживая его базовый показатель репродукции ниже единицы. Это позволит предотвратить вторую волну инфекции и победить пандемию, сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society A.
Исследователи показали, что одни только ограничительные меры не помогут сдержать повторные вспышки коронавируса. Однако даже самодельные маски с ограниченной эффективностью могут значительно снизить скорость передачи инфекции, если их носит достаточное количество людей вне зависимости от симптомов. Если же ношение масок сочетается с социальным дистанцированием и некоторыми ограничительными мерами, то это позволит справиться с пандемией и вызванным ею экономическим кризисом задолго до появления вакцины.
Новый коронавирус передается воздушно-капельным путем через аэрозоль с вирусными частицами SARS-CoV-2, которые выделяются зараженными людьми при разговоре, кашле или чихании.
Одним из ключевых показателей способности патогена вызвать эпидемию или пандемию является базовый показатель репродукции (БПР или R0), который равен среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. Для SARS-CoV-2 БПР оценивается от 2 до 6,47. Чтобы пандемия замедлилась, нужно, чтобы показатель был ниже единицы.
Видео дня. Как правильно чистить уши
Последние новости
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения Стало известно о попытке суицида Ефремова Стало известно о попытке суицида Ефремова Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Комментарии
Коронавирус , Другое
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напитки, понижающие давление
Напитки, понижающие давление
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
Обнаружена главная причина неизлечимого рака
Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Мясников назвал единственную эффективную меру защиты от коронавируса
Что произойдет с телом, если бросить курить
Что произойдет с телом, если бросить курить
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение