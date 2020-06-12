Объяснен порядок госпитализации при коронавирусе 

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) объяснили порядок госпитализации при коронавирусе. Как сообщает РИА Новости пациента отправляют в больницу при соблюдении нескольких условий.
В частности, температура тела больного на протяжении трех дней не опускается ниже 38,5 градусов, насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов, а при признаках пневмонии поражение легких достигает не менее 25 процентов. Кроме того, стационарное лечение обеспечивается для людей старше 65 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями.
За последние сутки в стране выявили почти девять тысяч новых случаев заражения COVID-19, всего с начала пандемии в стране насчитывается более полумиллиона инфицированных. С июня в регионах начали снимать ограничения. Например, в Москве снят режим самоизоляции и отменены пропуска. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова говорит, что о полной победе над вирусом говорить езе рано.