Коронавирус ускорился в Африке 

Темпы распространения коронавируса в Африке ускорились. Об этом заявила директор африканского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти, передает BBC News.

Представитель организации рассказала, что эпидемия широко вышла за пределы столиц стран континента. Серьезной проблемой может стать недостаток тестов и другого медицинского оборудования. При этом отмечается, что местные власти стараются сдержать распространение вируса.

Reuters передает слова Моэти о 200 тысячах случаев заражения в Африке и около пяти тысячах смертей. При этом десять стран — так называемые «двигатели эпидемии», на них приходится 75 процентов от всех случаев.

В апреле специалисты ВОЗ уже предупреждали, что число случаев заражения коронавирусом в Африке может резко вырасти до 10 миллионов. Сообщалось, что ВОЗ проводит работу с местными правительствами для улучшения лечения коронавируса и минимизации фатальных исходов