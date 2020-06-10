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Могут ли собаки унюхать коронавирус 

Диана Товсепова 1 час назад
Могут ли собаки унюхать коронавирус
Фото: depositphotos.com
В условиях пандемии особенно важно вовремя распознать и изолировать тех, в чьих организмах уже есть инфекция. Ученые по всему миру пытаются разработать новые средства по массовому мониторингу населения. Но, кажется, помощь пришла оттуда, откуда мало кто ее ждал.
Как выяснил "Рамблер", в выявлении новых заражений могут помочь собаки. Причем специалисты в Великобритании запустили программу, в которой привлекают особых собак-ищеек, способных "вынюхивать" людей с симптомами коронавируса еще до их клинических проявлений.
Специалисты обучают собак с помощью образцов здоровых и зараженных COVID-19 людей. А предварительные исследования уже показали, что собаки могут унюхать самый незначительный запах инфекции. Первый этап программы организуют сотрудники Лондонской школы гигиены и тропической медицины.
"Уверены, что наши собаки смогут обнаруживать запах COVID-19, а затем мы перейдем ко второму этапу, чтобы проверить их в реальных ситуациях, после чего мы надеемся работать с другими агентствами для обучения большего количества собак", — заявил исполнительный директор компании Клэр Гест
Если испытания пройдут успешно, собаки смогут проверять до 250 человек в час, и таких "ищеек" смогут применять в аэропортах.
Ранее питомцы помеси лабрадора и кокер-спаниеля научились выявлять опасные заболевания вроде рака, малярии и болезни Паркинсона.
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