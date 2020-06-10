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Определен период, когда инфицированные коронавирусом люди особенно заразны 

Passion.ru и ещё 8 10 минут назад
Выяснилось, когда больные COVID-19 особенно заразны
Фото: Passion.ru
Эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что заболевшие люди максимально заразны в первые дни после инфицирования.
По предварительным результатам исследования, проведенного в США и Германии, особенно заразен заболевший человек в течение первых 8-9 дней после начала болезни. Но это только в случае, если она протекает в легкой или средней форме. Если же заболевание развивается по тяжелому сценарию, люди остаются заразными значительно дольше.
«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — приводит слова Марии Ван Керкхове «РИА Новости».
При этом эпидемиолог напомнила о том, что заразиться от людей, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, крайне сложно, так как передача вируса происходит воздушно-капельным путем. Также эксперты заявили, что на свежем воздухе COVID-19 гораздо сложнее, чем в закрытом помещении, потому посещение террас ресторанов, которые должны скоро открыться, вполне безопасно при соблюдении социальной дистанции.
Напомним, по состоянию на 10 июля в России зафиксировано минимальное за прошедшие 2 месяца количество выявленных случаев заражения за сутки — 8404. Общее число заболевших за все время пандемии в стране вплотную приблизилось к полумиллиону (493 657 заболевших). Всего за это время было проведено более 13,5 миллионов тестов, случаев выздоровления зафиксировано 252 783, умерли 6358 человек.
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Комментарии 1
Коронавирус , ВОЗ , РИА Новости
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