Выяснилось, когда больные COVID-19 особенно заразны

Эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Мария Ван Керкхове заявила, что заболевшие люди максимально заразны в первые дни после инфицирования.

По предварительным результатам исследования, проведенного в США и Германии, особенно заразен заболевший человек в течение первых 8-9 дней после начала болезни. Но это только в случае, если она протекает в легкой или средней форме. Если же заболевание развивается по тяжелому сценарию, люди остаются заразными значительно дольше.

«Исходя из очень ограниченных данных, которые у нас есть прямо сейчас, мы можем сказать, что много вирусных частиц содержится в организме человека, когда у него только развиваются симптомы, в самом начале заболевания», — приводит слова Марии Ван Керкхове «РИА Новости».

При этом эпидемиолог напомнила о том, что заразиться от людей, у которых коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, крайне сложно, так как передача вируса происходит воздушно-капельным путем. Также эксперты заявили, что на свежем воздухе COVID-19 гораздо сложнее, чем в закрытом помещении, потому посещение террас ресторанов, которые должны скоро открыться, вполне безопасно при соблюдении социальной дистанции.

Напомним, по состоянию на 10 июля в России зафиксировано минимальное за прошедшие 2 месяца количество выявленных случаев заражения за сутки — 8404. Общее число заболевших за все время пандемии в стране вплотную приблизилось к полумиллиону (493 657 заболевших). Всего за это время было проведено более 13,5 миллионов тестов, случаев выздоровления зафиксировано 252 783, умерли 6358 человек.