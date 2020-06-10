Как больная печень притягивает к себе COVID-19

Во время эпидемии коронавируса особое внимание безопасности и своему здоровью следует уделить людям с хроническими заболеваниями. Так например, известно, что болезнь переносят тяжелее люди с сахарным диабетом или астмой. Однако, как выяснил "Рамблер", коронавирус не обходит стороной и печень.

Многие специалисты считают, что именно больная печень "притягивает" COVID-19. Все дело в том, что печень, будучи молчаливым органом, зачастую не выдает то, что в ее работе происходят серьезные сбои. Явных симптомов ее дисфункции нет, и человек может даже не подозревать, что его печень кричит о помощи.

В нездоровой печени и желчных протоках повышается количество рецепторов АСЕ2, которые становятся "проводниками" коронавируса в организм. Так, вирусные частички цепляются за рецепторы, проникают в клетки и начинают там размножаться.

Еще одна причина такой "притягательности" больной печени для коронавирусной инфекции состоит в том, что многие ее заболевания повышают риск поражения легких, которые особенно страдают при COVID-19.

Осложнения при коронавируск, как считают специалисты, возникают с большей степенью вероятности, если в крови много ферментов печени, что показывает высокий уровень разрушенных печеночных клеток в крови.