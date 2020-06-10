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Раскрыты опасности разработки вакцины от коронавируса в сжатые сроки 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Чем опасна ускоренная разработка вакцины от COVID-19
Фото: Lenta.ru
Профессор Робин Шатток из Имперского колледжа Лондона рассказал об основных опасностях разработки вакцины от коронавируса в сжатые сроки. Об этом сообщает Daily Mail.
Шатток, который в данный момент создает одну из версий средства от вируса, считает, что главной проблемой может стать короткий срок действия вакцины. Он отмечает, что пока вопросы выработки иммунитета от заболевания до конца не изучены, очень сложно предсказать, насколько долговечным будет эффект от препарата.
По его словам, ученые пока даже не уверены в том, насколько высока вероятность повторного заражения уже переболевших вирусом. Поэтому сперва необходимо проанализировать результаты клинических испытаний на людях, а потом рассуждать о чем-либо.
Специалист рассказал, что раньше начала 2021 года ожидать создания вакцины не стоит.
Ранее исследователи из Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли заявили, что веденные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Как установили ученые, введение режима самоизоляции, закрытие границ, приостановка работы учебных заведений и другие ограничительные меры помогли избежать примерно 530 миллионов случаев инфицирования в США, Китае, Франции, Италии, Иране и Южной Корее.
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