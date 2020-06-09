ВОЗ: Люди без симптомов не распространяют COVID-19

Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор неясно, как коронавирус распространяется среди бессимптомных носителей. Об этом сообщает Bloomberg.

8 июня глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхов заявила, что от бессимптомных заболевших коронавирус передается "очень редко". Об этом свидетельствуют только некоторые исследования по отслеживанию контактов.

Неопределенность в этом вопросе может помешать странам восстанавливать рухнувшую после карантина экономику.

Путаница и неопределенность происходит из-за того, что некоторые люди действительно остаются бессимптомными носителями, а у других они просто не появились, так как те находятся только в ранней стадии заболевания.

"Случаи, что бессимптомный человек действительно передает коронавирус дальше другому по-прежнему происходят очень редко", — сказала Ван Керхов.

По словам ВОЗ, руководство по ношению масок относится к людям, у которых ранняя стадия заболевания. Они могут быть заразны, так как инфекция распространяется с помощью крошечных капель, которые выделяются при кашля, чихании, разговоре или дыхании.