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В ВОЗ заявили, что роль бессимптомных носителей остается неизвестной 

Елизавета Назарова 2 часа назад
ВОЗ: Люди без симптомов не распространяют COVID-19
Фото: РИА Новости
Всемирная организация здравоохранения заявила, что до сих пор неясно, как коронавирус распространяется среди бессимптомных носителей. Об этом сообщает Bloomberg.
8 июня глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхов заявила, что от бессимптомных заболевших коронавирус передается "очень редко". Об этом свидетельствуют только некоторые исследования по отслеживанию контактов.
Неопределенность в этом вопросе может помешать странам восстанавливать рухнувшую после карантина экономику.
Путаница и неопределенность происходит из-за того, что некоторые люди действительно остаются бессимптомными носителями, а у других они просто не появились, так как те находятся только в ранней стадии заболевания.
"Случаи, что бессимптомный человек действительно передает коронавирус дальше другому по-прежнему происходят очень редко", — сказала Ван Керхов.
По словам ВОЗ, руководство по ношению масок относится к людям, у которых ранняя стадия заболевания. Они могут быть заразны, так как инфекция распространяется с помощью крошечных капель, которые выделяются при кашля, чихании, разговоре или дыхании.
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Коронавирус , ВОЗ
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