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Ученые в РФ решили лечить коронавирус «светящимся газом». Как это работает 

Диана Товсепова 5 часов назад
Как русские ученые лечат COVID-19 светящимся газом
Фото: depositphotos.com
Ученые по всему миру не перестают придумывать все новые методы по борьбе с COVID-19, чтобы наконец остановить пандемию, от которой уже все устали. Как выяснил "Рамблер", российские специалисты теперь применяют особенный метод с использованием "светящегося газа".
Так, ученые из специалисты научного центра Росатома придумали уникальную методику дезинфекции пораженных легких ультрафиолетом. Об этом сообщил директор Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ) Андрей Говердовский в интервью газете "Страна Росатом".
Интересно, что ранее еще никому не удавалось проводить такую процедуру по дезинфекции внутри человеческого организм.
Проект назвали "светящимся газом", потому как специально подобранные молекулы и газовые компоненты, которые при вдыхании остаются активированными, излучают ультрафиолет прямо в легких.
По словам Говердовского, такую методику, возможно удастся применять для лечения от рака и туберкулеза.
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Коронавирус , Росатом
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