Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наша работа напоминает игру „Последний герой“»: медик о том, почему нельзя пренебрегать COVID-19 

Мира Маркина 5 часов назад
«Наша работа напоминает игру „Последний герой“»
Фото: @rili563
В конце мая медик, работающая в скорой помощи Казани, опубликовала в своем Instagram пост, где объяснила, почему не стоит пренебрегать пандемией COVID-19. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Девушка под ником @rili563 возмутилась тому факту, что, по мнению многих людей, информация о коронавирусной инфекции "раздута" и опасаться заражения не стоит (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.):
"Это выражение приходилось очень часто слышать в связи с последними обстоятельствами, многие пытаются спорить, доказывать что все это фигня!Я не собираюсь не с кем спорить, у каждого своя правда…".
Далее @rili563 рассказала о том, в каких тяжелых условиях приходится работать врачам прямо сейчас, пока по всей стране снимаются ограничения, введенные на фоне пандемии:
"В последнее время наша работа становится, как бы это жестко не звучало, похожа на игру «Последний герой», всем нам кажется, что «меня точно не коснётся», а в итоге многие из коллег госпитализированы, есть в очень тяжелом состоянии, есть кто в легкой форме переносит дома …Каждый раз, когда у кого-то подтверждается ковид, становится очень больно".
При этом девушка подчеркнула, что, несмотря на все трудности, она и ее коллеги продолжают трудиться:
"Но надо работать дальше!Мы перестали планировать даже следующую смену, ибо не уверены, что будет сегодня …Спасибо всем, кто поддерживает нас, Спасибо всем кто понимает …Мы держим кулаки за наших коллег, которые сейчас болеют, мы вас очень любим…".
В завершение поста жительница Казани рассказала о том, что из-за сложившейся ситуации она не может встретиться со своими близкими, но надеется, что это произойдет как можно скорее:
"И да, я уже почти месяц не видела своих родных, и не знаю когда увижу, не хочу подвергать опасности.. ".
В комментариях подписчики медика пожелали скорейшего выздоровления ее коллегам, а также терпения и выдержки всем врачам, которым приходится работать в период COVID-19.
Видео дня. Как укрепить кишечник и оздоровиться
Комментарии 1
Коронавирус
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Назван первый симптом рака кишечника
Назван первый симптом рака кишечника
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Ученые назвали главных разносчиков коронавируса
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Что ежедневное поедание яиц творит с организмом
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Простой тест на изношенность сердца после 40 лет
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
03:15
Как быстро избавиться от пяточной шпоры
Народная медицина
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
00:24
«Непостижимым образом COVID-19 исчез»
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение