«Наша работа напоминает игру „Последний герой“»

В конце мая медик, работающая в скорой помощи Казани, опубликовала в своем Instagram пост, где объяснила, почему не стоит пренебрегать пандемией COVID-19. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Девушка под ником @rili563 возмутилась тому факту, что, по мнению многих людей, информация о коронавирусной инфекции "раздута" и опасаться заражения не стоит (орфография и пунктуация автора сохранены — прим.ред.):

"Это выражение приходилось очень часто слышать в связи с последними обстоятельствами, многие пытаются спорить, доказывать что все это фигня!Я не собираюсь не с кем спорить, у каждого своя правда…".

Далее @rili563 рассказала о том, в каких тяжелых условиях приходится работать врачам прямо сейчас, пока по всей стране снимаются ограничения, введенные на фоне пандемии:

"В последнее время наша работа становится, как бы это жестко не звучало, похожа на игру «Последний герой», всем нам кажется, что «меня точно не коснётся», а в итоге многие из коллег госпитализированы, есть в очень тяжелом состоянии, есть кто в легкой форме переносит дома …Каждый раз, когда у кого-то подтверждается ковид, становится очень больно".

При этом девушка подчеркнула, что, несмотря на все трудности, она и ее коллеги продолжают трудиться:

"Но надо работать дальше!Мы перестали планировать даже следующую смену, ибо не уверены, что будет сегодня …Спасибо всем, кто поддерживает нас, Спасибо всем кто понимает …Мы держим кулаки за наших коллег, которые сейчас болеют, мы вас очень любим…".

В завершение поста жительница Казани рассказала о том, что из-за сложившейся ситуации она не может встретиться со своими близкими, но надеется, что это произойдет как можно скорее:

"И да, я уже почти месяц не видела своих родных, и не знаю когда увижу, не хочу подвергать опасности.. ".

В комментариях подписчики медика пожелали скорейшего выздоровления ее коллегам, а также терпения и выдержки всем врачам, которым приходится работать в период COVID-19.