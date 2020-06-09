Названы опасные последствия мытья рук 

Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) объяснили, как чрезмерно частое мытье рук может повлиять на здоровье человека в условиях пандемии коронавируса. Отчет опубликован на сайте организации.

Специалисты заметили, что люди стали чаще обращаться в клиники и токсикологические центры с жалобами на неприятные симптомы после применения таких средств, как отбеливатели, уксус, раствор аммиака, для дезинфекции. Оказалось, что таким образом они хотели обезопасить себя и свой дом от коронавирусной инфекции.

Также специалисты провели опрос, в котором приняли участие 502 человека. Оказалось, что 39% использовали для дезинфекции кожи рук неподходящие средства и вдыхали токсичные пары. Чаще всего американцы указывали, что у них воспалялась носоглотка, появлялось раздражение кожи и слизистых, возникали головокружения и головные боли, а также тошноту и проблемы с дыханием.

Эксперты CDC отметили важность правильного мытья рук и напомнили, что для этого нужно использовать подходящие средства, а при использовании токсичной бытовой химии читать инструкции, защищать кожу рук, слизистые и органы дыхания, а также проветривать помещения.