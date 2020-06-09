COVID-19 вызывал проблемы с иммунитетом у россиян 

Директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин рассказал, как отразилась на здоровье россиян затяжная эпидемия коронавируса. Слова специалиста передает "Интерфакс".

По мнению эксперта, коронавирус повлиял на иммунитет жителей России. Из-за распространения инфекции у россиян повысилась восприимчивость и к другим болезням.

"В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая", — объяснил Александр Чучалин.

Кроме того, академик отметил, что это также может повлиять и на то, как россияне переживут следующий осенне-зимний период.

Также Александр Чучалин сообщил, что коронавирус может повысить риск образования тромбов и негативно повлиять на работу сердца и головного мозга.