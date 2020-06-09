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COVID-19 вызывал проблемы с иммунитетом у россиян 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин рассказал, как отразилась на здоровье россиян затяжная эпидемия коронавируса. Слова специалиста передает "Интерфакс".
По мнению эксперта, коронавирус повлиял на иммунитет жителей России. Из-за распространения инфекции у россиян повысилась восприимчивость и к другим болезням.
"В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая", — объяснил Александр Чучалин.
Кроме того, академик отметил, что это также может повлиять и на то, как россияне переживут следующий осенне-зимний период.
Также Александр Чучалин сообщил, что коронавирус может повысить риск образования тромбов и негативно повлиять на работу сердца и головного мозга.
Ранее "Рамблер писал о том, что найдены признаки начала пандемии летом 2019 года.
Коронавирус , Видео , Александр Чучалин , Интерфакс
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