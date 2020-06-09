Не так давно Минздрав РФ одобрил первый российский препарат для лечения COVID-19. Что известно о нем? Расскажет "Рамблер".

Препарат "Авифивир" зарегистрировали 29 мая в государственном реестре лекарственных средств до 1 января 2021 года. Как сообщают источники, "Авифавир" поступит в больницы уже 11 июня, однако в аптеках его найти не удастся. Использовать его смогут только медики для лечения пациентов в стационарах.

Ожидается, что в июне производитель поставит в больницы более 60 тысяч упаковок "Авифавира".

После ряда исследований эксперты заключили, что эффективность препарата составляет порядка 90%. Однако у него есть и побочные эффекты: "Авифавир" негативным образом сказывается на развитии эмбриона, поэтому беременных женщин им лечить не будут.

Финальный этап клинического исследования препарата начался 21 мая при участии 330 пациентов. Исследования "Авифавира" продолжатся до конца лета.

Медикамент создан на основе фавипиравира — вещества, которое применяли японские специалисты в борьбе с тяжелыми формами гриппа. Другой препарат на основе данного вещества, "Арепливир", начнут испытывать в Мордовии в июне.