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Коронавирус вызвал у россиян проблемы с иммунитетом 

Lenta.ru 2 часа назад
Коронавирус вызвал у россиян проблемы с иммунитетом
Фото: Lenta.ru
Затяжная эпидемия коронавируса вызвала проблемы с иммунитетом у россиян, из-за чего у них повысилась восприимчивость к другим заболеваниям. Об этом заявил директор НИИ пульмонологии академик Александр Чучалин, передает «Интерфакс».
«В результате иммунодефицита, образовавшегося у людей из-за затяжной инфекции, восприимчивость человека к другим заболеваниям, вирусным или бактериальным, будет достаточно высокая»,
— сказал академик, подчеркнув, что из-за коронавируса пока неизвестно, как россияне переживут следующий осенне-зимний период инфекций.
Кроме того, по словам Чучалина, коронавирус может привести к образованию тромбов, что, в свою очередь, негативно влияет на функционирование сердца и головного мозга человека. В этой связи академик объявил, что намерен созвать ученых и сформулировать рекомендации по подготовке россиян к сезону инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала россиянам отказаться от алкоголя и курения летом, а также ограничить потребление трансжиров, соли и сахара. Это поможет укрепить иммунитет и поспособствует оздоровлению организма после эпидемии.
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Коронавирус , Александр Чучалин , ВОЗ , Интерфакс
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