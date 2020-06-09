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Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

Мослента и ещё 16 3 часа назад
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе. Такие сроки назвал академик РАН, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, передает агентство «Москва».
В ходе онлайн-конференции о проблемах, связанных с пандемией коронавируса, врач отметил, что около 60 процентов горожан маски не носят. По мнению Беленкова, масочный режим в столице необходимо сохранить до начала кампании по вакцинации.
«Вакцинация начнется, наверное, в августе», — предположил он. Врач отметил, что вакцинация начнется в группах риска — врачи, социальные работники. Затем ее будут делать людям с хроническими заболеваниями и лицам старше 65. «А потом посмотрим, как дело пойдет»,
— добавил Беленков.
В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Кроме того, возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты. Летние веранды и музеи планируется открыть с 16 июня. Фитнес-клубы и бассейны возобновят работу 23 июня.
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Коронавирус , Видео , Новости , Юрий Беленков , РАН , АГН "Москва"
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