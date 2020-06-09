Названы сроки начала вакцинации от COVID-19 в Москве 

Вакцинация населения от коронавирусной инфекции может начаться в августе. Такие сроки назвал академик РАН , директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков , передает агентство «Москва».

В ходе онлайн-конференции о проблемах, связанных с пандемией коронавируса, врач отметил, что около 60 процентов горожан маски не носят. По мнению Беленкова, масочный режим в столице необходимо сохранить до начала кампании по вакцинации.

«Вакцинация начнется, наверное, в августе», — предположил он. Врач отметил, что вакцинация начнется в группах риска — врачи, социальные работники. Затем ее будут делать людям с хроническими заболеваниями и лицам старше 65. «А потом посмотрим, как дело пойдет»,

— добавил Беленков.

В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок для горожан. Кроме того, возобновили свою работу парикмахерские и салоны красоты. Летние веранды и музеи планируется открыть с 16 июня. Фитнес-клубы и бассейны возобновят работу 23 июня.