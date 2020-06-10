Проценко едет в Дагестан для борьбы с COVID-19

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости".

Ранее в Дагестан направились медики из федеральных центров. Всего в республике коронавирусом заразились 6 175, выздоровели 4 636, скончались 309 пациентов.