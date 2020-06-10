Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 39 3 часа назад
Проценко едет в Дагестан для борьбы с COVID-19
Фото: РИА Новости
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправляется в Дагестан, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, пишет РИА "Новости".
Ранее в Дагестан направились медики из федеральных центров. Всего в республике коронавирусом заразились 6 175, выздоровели 4 636, скончались 309 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Видео дня. Как правильно чистить уши
Газета.Ru: последние новости
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса Россия почти достигла поставленной планки по тестированию на COVID-19 Россия почти достигла поставленной планки по тестированию на COVID-19 ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток
Коронавирус , Новости , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Людям с какой группой крови опасно пить алкоголь
Врач назвал способ избежать тяжелой формы COVID-19
Врач назвал способ избежать тяжелой формы COVID-19
Скрытые сигналы того, что печень кричит о помощи
Скрытые сигналы того, что печень кричит о помощи
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»
«С одноразовыми масками экспериментировать не стоит»
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Как понять, что у вас коронавирус без симптомов
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Что такое биологический возраст
05:49
Что такое биологический возраст
ЗОЖ
Как часто необходимо менять маску в жару
03:11
Как часто необходимо менять маску в жару
Коронавирус ЗОЖ
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
03:28
Эксперт рассказал о масках во время физкультуры
ЗОЖ
Названы продукты, улучшающие память
06:06
Названы продукты, улучшающие память
ЗОЖ
Как укрепить кишечник и оздоровиться
06:04
Как укрепить кишечник и оздоровиться
ЗОЖ
Что сделает с коронавирусом летняя жара
03:35
Что сделает с коронавирусом летняя жара
Коронавирус Болезни и лекарства
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
00:35
Как влияет COVID у беременных на будущих детей
Коронавирус
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение