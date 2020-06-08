В период пандемии коронавируса тысячи ученых по всему миру объединили усилия для того, чтобы создать вакцину против недуга, охватившего всю планету. А не так давно появилась информация о том, что в России может произойти "военный сценарий" вакцинации. Что это такое, и чего стоит ожидать россиянам? Выяснял "Рамблер".

Впервые о "военном сценарии" высказался академик РАН Сергей Колесников . По мнению специалиста, такой сценарий вакцинации может быть предпринят уже грядущей осенью или же в начале зимы. Эксперт также подчеркнул, что вакцина может попасть в национальный календарь прививок, благодаря чему граждане смогут получить ее бесплатно.

Лариса Попович. Многие считают, что "военный сценарий" каким-то образом связан с военным положением в стране, однако это мнение ошибочно. На деле же под этими словами подразумевается то, что, когда вакцина будет разработана, какое-то время она будет дефицитной. Следовательно, получат ее люди, находящиеся в главных группах риска. Прежде всего это медики, которые трудятся в больницах и регулярно контактируют с зараженными COVID-19. Кроме того, вакцину в первую очередь получат люди преклонного возраста и пациенты с хроническими заболеваниями, которые могут крайне негативно отразиться на течении COVID-19. Эту информацию в беседе с aif.ru подтвердила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ

Таким образом, "военный сценарий" предполагает лишь медицинскую сортировку: пациенты, находящиеся в одной из групп риска, получат вакцину в первую очередь.