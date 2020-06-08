Суперраспространители: что о них известно

Не так давно замдиректор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал о суперраспространителях вируса. Кто это, и чем именно они опасны? Разбирался «Рамблер».

Суперраспространитель — это человек, который способен заразить больше людей, чем обычный инфицированный. Вдобавок к этому сами суперрапространители подчас не знают о своей болезни. По мнению ученых, в периоды эпидемий 20% зараженных — суперраспространителей — передают заболевание оставшимся 80%. Такие люди встречались как несколько столетий назад, так и в наши дни. В период пандемии COVID-19 без них также не обошлось.

По мнению Семенова, суперраспространителями, как правило, являются общественные и религиозные деятели. В доказательство своих слов, эксперт привел в пример резкий рост числа зараженных коронавирусом в Южной Корее, когда женщина, приехавшая в страну из Уханя, заразила в религиозной общине порядка полутора тысяч прихожан. В конце концов, по состоянию на середину марта 60% от общего числа жителей страны с подтвержденным COVID-19 составляли прихожане церкви, которую посещала суперраспространительница.

Именно по причине опасности таких людей, по словам Семенова, запрет на проведение массовых мероприятий будет снят в последнюю очередь. Все дело в том, что если на подобном событии окажется хотя бы один суперраспространитель, он сможет заразить десятки и даже сотни людей. Специалист подчеркнул, что данный процесс можно назвать живой цепочкой, которая напоминает нечто вроде лавинообразной эпидемии.