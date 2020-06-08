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Россиян предупредили об опасности из-за использования антисептиков 

Диана Товсепова 2 часа назад
Россиян предупредили об опасности антисептиков
Фото: depositphotos.com
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал о неожиданном вреде антисептиков.
В частности, Онищенко отметил, что антисептики могут вызывать аллергическую реакцию и сильно сушат руки при долгом использовании. Он объяснил, что на руках у каждого человека есть своя защитная микрофлора, а во время использования антисептиков она погибает вместе с вирусами и батериями на руках.
А вот сами бактерии, по словам Онищенко, могут адаптироваться к санитайзерам.
При этом он отметил, что сейчас появляются новые дезинфицирующие средства, но россияне обычно используют антисептики, разведенные на основе спирта. Поэтому Онищенко призвал россиян внимательно изучать инструкцию раствора перед покупкой перед покупкой.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как самостоятельно сделать антисептик по советам МЧС.
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Коронавирус , Геннадий Онищенко , МЧС , Госдума
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