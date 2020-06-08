Медики рассказали, что происходит после ИВЛ

Реабилитация пациентов с коронавирусом после отключения от аппаратов ИВЛ может длиться более трех недель, заявила заместитель главного врача по медицинской части Медицинского объединения ДВО РАН (МО ДВО РАН) Галина Павлова

Павлова, чьи слова приводятся на сайте ДВО РАН, в ходе научно-практического совещания по противодействию COVID-19 сообщила, что реабилитацией пациентов после коронавируса в России почти никто не занимался, сейчас идет накопление информации в режиме реального времени.

"Особенно опасный период при тяжелом течении болезни — это отлучение пациента от аппарата ИВЛ и необходимость его научения дышать самостоятельно. Фиброз легочной ткани может достигать 80%. Опыта такого еще не наработано, и потому на этом этапе очень велик процент смертности. После перевода пациента в палату общей терапии процесс реабилитации может продолжаться более трех недель. Пациента нужно заново научить дышать самостоятельно, вернуть навыки самостоятельного питания, помочь ему вернуться в свое привычное психоэмоциональное состояние, нужно проследить за его состоянием на предмет осложнений другого рода — сердечно-сосудистых, других внутренних органов", — сказала Павлова.

По ее словам, когда пациента выписывают, нельзя еще полностью быть уверенным, что он не является носителем и распространителем вируса. "И бригады врачей, задействованные на реабилитации, также могут подвергаться опасности заражения", — отметила Павлова.

Академик РАН Наталия Николаевна Беседнова на совещании добавила, что нужно наблюдать за бывшими пациентами и в отдаленной перспективе.