Оценен риск заражения коронавирусом в самолете 

Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев оценил риск заразиться респираторными инфекциями в самолете. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Хорошо, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — рассказал Ларичев.

Он также отметил, что ранее данные рекомендации ВОЗ, согласно которым из-за коронавируса маски нужно было носить только зараженным, были неверны. По его мнению, рекомендации Роспотребнадзора , которые предписывали «всегда маски навесить всем», оказались более правильными.

«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — резюмировал эпидемиолог.

Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.