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Оценен риск заражения коронавирусом в самолете 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Оценен риск заражения коронавирусом в самолете
Фото: Globallookpress.com
Ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев оценил риск заразиться респираторными инфекциями в самолете. Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».
«Хорошо, что ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) перешла на ношение масок всеми, всегда. Мы не будем их носить пожизненно, но что-то надо делать: в самолетах, например. Либо что-то делать с вентиляцией в самолете, либо в масках летать. Это реальный путь заражения, особенно респираторными инфекциями», — рассказал Ларичев.
Он также отметил, что ранее данные рекомендации ВОЗ, согласно которым из-за коронавируса маски нужно было носить только зараженным, были неверны. По его мнению, рекомендации Роспотребнадзора, которые предписывали «всегда маски навесить всем», оказались более правильными.
«От того, что мы будем, например, в самолете летать в масках, хуже не будет», — резюмировал эпидемиолог.
Ранее эксперт по распространению инфекционных заболеваний Марк Жандро порекомендовал авиапассажирам всегда держать включенным кондиционер, чтобы защититься от заболевших попутчиков и уберечься от вирусов на борту.
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Коронавирус , ВОЗ , Роспотребнадзор , Радиостанция "Говорит Москва"
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