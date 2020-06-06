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Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса 

RT на русском и ещё 13 2 часа назад
Минздрав зарегистрировал лекарство от коронавируса
Фото: RT на русском
Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Препарат показан пациентам с тяжёлым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса…» — заявили в министерстве.
В ведомстве отметили, что предотвращение развития цитокинового шторма является крайне важным при лечении коронавирусной инфекции.
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Коронавирус , Новости , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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