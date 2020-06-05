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Как соцдистанция и маски влияют на распространение COVID-19 

Мария Сергеева 35 минут назад
Как дистанция и маски влияют на заражение COVID-19
Фото: Prachatai
Спустя несколько месяцев карантина ввиду пандемии коронавируса ученые представили глобальный обзор эффективности методов защиты от COVID-19. "Рамблер" приводит результаты масштабного обзора 172 предыдущих работ в издании The Lancet.
Отмечается, что рекомендации специалистов из разных стран весьма отличаются друг от друга, поэтому ученые проанализировали множество исследований, чтобы выявить эффективность тех или иных правил по противодействию коронавирусной инфекции.
Согласно выводам ученых, соблюдение дистанции более чем в один метр приравнивается к более низкому шансу заражения — 2,6% против 12,8% (при расстоянии менее метра). Кроме того, моделирование показало что при увеличении дистанции на метр риск инфицирования снижается вдвое.
Что касается защитных щитков и протективных очков, то риск заражения в них равен 5,5%, а без подобных аксессуаров — 16%. Приблизительно похожая картина и для масок: вероятность передачи вируса при ношении маски у потенциального реципиента составляет 3,1% против 17,4%, когда лицо не закрыто специальным материалом.
Авторы статьи добавляют, что многие работы позволяют получить лишь приблизительную картину происходящего при контакте двух людей. Однако эффективность защитных средств налицо, поэтому властям государств необходимо обеспечить население масками.
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