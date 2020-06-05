Названо число россиян с COVID-19 в больницах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал число жителей страны, находящихся на данный момент в медицинских организациях с заражением коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Об этом он рассказал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сейчас 126,5 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее находятся в больницах. Из них более 3,5 тысячи подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее глава Минздрава назвал условие распространения вакцины от коронавируса. По его словам, вакцина от коронавируса должна быть одинаково доступной для всех стран мира. Мурашко добавил, что все лидеры поддерживают значимость вакцинации как наиболее экономичный вариант снижения смертности и заболеваемости коронавирусом.