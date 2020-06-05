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Россиянам с COVID-19 сказали ходить по нужде в ведра в шаге от обеденного стола 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
«Это же просто скотские и тюремные условия»
Фото: pdmnews.ru
В Бурятии пациентам республиканской инфекционной больницы в Улан-Удэ с коронавирусом запретили выходить из палаты и сказали справлять нужду в шаге от обеденного стола за ширмой. Для этого им поставили три пластмассовых ведра с крышками. Фотографии палаты публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
«Выйти в туалет из палаты нельзя, вместо этого в палате установлены ведра для совершения дефекации и мочеиспускания. (…) Это же просто скотские и тюремные условия. Как соблюдаются санитарные нормы и нормы гигиены и морали?» — рассказал изданию один из пациентов.
В Минздраве Бурятии заявили, что пошли на эту меру из-за отсутствия в здании больницы системы очистки стоков. В ведомстве сослались на положение СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», согласно которому больные якобы не могут пользоваться общими туалетами. В них можно только сливать уже обеззараженные растворы. В этой связи все продукты жизнедеятельности пациентов с COVID-19 в больнице Улан-Удэ сначала обеззараживают, а потом сливают в канализацию.
pdmnews.ru
В ведомстве также подчеркнули, что ведра у всех пациентов индивидуальные. Кроме того, в палате установлена ширма.
По последним данным, в России коронавирусом заразились 449 834 человек. 212 680 человек выздоровело, еще 5 тысяч пациентов умерли.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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