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Первое место Британии по числу смертей от коронавируса объяснили 

Lenta.ru и ещё 7 31 минуту назад
Смертность от коронавируса в Британии объяснена
Фото: Lenta.ru
Эксперты объяснили причины, по которым Великобритания вышла на первое место по числу смертей от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом. Их интервью публикует Sky News в своем YouTube-канале.
По мнению главы отделения эпидемиологии и общественного здравоохранения при Королевском медицинском обществе Габриэля Скэлли, большей части смертей можно было избежать, если бы власти не игнорировали советы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и вовремя ввели карантинные меры.
Другие эксперты считают, что режим изоляции в Британии был чересчур мягким. Сотрудница Центра аттестации и политики в области лечения и ухода Аделина Комас-Эррера рассказала, что подход властей можно назвать вялым: в других странах меры были гораздо более жесткими, и правительства четко разъясняли необходимость таких действий. Лондон, напротив, «будто бы просто попросил граждан сделать вот так, и все», считает специалист.
Sky News отмечает, что Лондон рассчитывал на более низкие показатели: 20 тысяч смертей от пневмонии. Однако по последним данным, в стране уже больше 40 тысяч погибших — это самый крупный показатель в Европе. По состоянию на 6 июня, в Великобритании 284,7 тысячи зараженных.
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Коронавирус , ВОЗ , Sky News
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