Малышева сделала заявление про COVID-19

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева опровергла информацию о том, что коронавирусом возможно заразиться через поверхности. Об этом она рассказала в Instagram-сторис, снятых во время прогулки ведущей по торговому центру ЦУМ.

«Хочу всех специально успокоить и сказать, что на настоящий момент точно доказано, что через поверхности коронавирусом заразиться нельзя. Во время всей всей вспышки ни одного заразившегося от поверхности не обнаружено», — заявила Малышева и призвала подписчиков не бояться.

4 июня Малышеву уличили в нарушении масочного режима. Телеведущая поделилась с подписчиками кадрами прогулки по торговому центру ГУМ, при этом она была без перчаток и сняла маску, чтобы съесть мороженое.

В начале апреля доктор медицинских наук рассказывала о том, каковы риски заражения коронавирусом через посуду. По ее словам, на пластике коронавирус живет два-три дня, иногда — до пяти дней, а на картонных стаканчиках — 24 часа. Дольше всего он остается на стеклянной посуде (примерно четверо суток), а меньше всего — на медной (четыре часа). Ведущая также дала несколько рекомендаций по поводу того, как избежать заражения коронавирусом через посуду.