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Врачи нашли связь между уровнем витамина K и осложнениями от COVID-19 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Врачи связали тяжесть COVID-19 с недостатком витамина
Фото: © Depositphotos / viz-arch
Врачи в Нидерландах обнаружили связь между низким уровнем витамина К у пациентов и серьезными осложнениями коронавируса, сообщило издание Dutch News со ссылкой на врачей больницы в городе Неймеген.
"Мы обнаружил, что люди, которые умерли от вируса или попали в интенсивную терапию из-за осложнений, имели гораздо более низкий уровень витамина K по сравнению со здоровыми людьми. Мы думаем, что есть связь между витамином К и прогрессированием заболевания", — заявил специалист по легким Роб Янсен.
Больница в городе Неймеген планирует продолжить исследования связи коронавируса и витамина К.
"Было бы здорово, если бы витамин К мог помочь смягчить симптомы. Но это должно быть безопасно. Например, люди, у которых тромбоз или которые принимают разжижающие кровь препараты, не могут принимать его", — добавил врач.
Витамин К, который содержится, например, в яйцах или шпинате, обеспечивает нормальный уровень коагуляции крови, а также играет важную роль в синтезировании белков в тканях организма.
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Коронавирус , Роб Янсен
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