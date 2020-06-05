Чем грозит россиянам отказ от прививок против COVID-19

Отказ россиян от прививок против COVID-19 почет иметь опасные последствия. В частности, нежелание участвовать в вакцинации может «обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС в пятницу, 5 июня.
«Данные [скептические] настроения [касательно вакцины против коронавируса] отражают общее нежелание некоторых людей участвовать в вакцинации. (…) Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — сказала Вуйнович.
Ранее стало известно, что одна из российских вакцин от коронавируса готова к клиническим испытаниям на отобранных ранее военнослужащих Минобороны. Препарат испытали на мелких и крупных животных, а также проверили на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность. Вакцина готова к переходу на следующую стадию испытаний, в которой примут участие 50 добровольцев из числа военнослужащих-контрактников, а также десять медиков.