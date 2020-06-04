Все новости на карте

Частота критических состояний при COVID-19 не самая высокая по сравнению с некоторыми другими инфекциями. Опасность коронавируса и других инфекций сравнила глава Роспотребнадзора Анна Попова , передает РИА Новости в четверг, 4 июня.

«Это не самая страшная инфекция, не с самым страшным уровнем критического состояния», — сказала она.

Попова добавила, что пандемия является тяжелым уроком, из которого нужно вынести «правильные вещи».

Кроме того, по ее мнению, возникновение новой пандемии неизбежно, а опыт борьбы с коронавирусом должен помочь разработать алгоритм будущих действий.

В России, по последним данным, выявлено 444 108 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 204 623 человека, умерли — 5384. Общее число заразившихся в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек.