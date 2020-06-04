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Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса 

Lenta.ru 4 часа назад
Перечислены факторы наступления второй волны COVID-19
Фото: РИА Новости
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Главным фактором второй волны станет то, жарким или холодным будет лето.
«Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий», — сказала Трифонова.
Наступление второй волны коронавируса зависит и от того, насколько быстро люди перейдут к обычному образу жизни, а также насколько быстро отменят ограничения, добавила она.
По мнению врача, избежать повторного распространения вируса невозможно, так как для людей он новый, и иммунитет к нему имеет малая доля жителей страны. При этом она будет менее интенсивной, чем первая, так как некоторая часть россиян уже переболела COVID-19.
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Коронавирус , РИА Новости
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