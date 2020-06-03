Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый первый симптом COVID-19 

Primpress 47 минут назад
Назван самый первый симптом COVID-19
Фото: Primpress
Минздрав опубликовал обновленную редакцию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции, сообщает PRIMPRESS.
В документе говорится, что первыми симптомами COVID-19 у человека являются поражения кожи. Именно они проявляются раньше лихорадки и кашля.
При этом основными симптомами остаются высокая температура, кашель, боль в мышцах и одышка. А у пожилых людей болезнь может проявлять себя иначе: наблюдаются тахикардия, бред, снижение давления.
Ранее сообщалось, что один из симптомов у перенесших заражение коронавирусом может сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Речь идет о потере обоняния и вкуса. Информация об этом 1 июня появилась в газете The Wall Street Journal.
Видео дня. Как распознать по лицу проблемы с печенью
Primpress: последние новости
Эксперт рассказал, чем опасно длительное ношение масок и перчаток Эксперт рассказал, чем опасно длительное ношение масок и перчаток Вспышку Эболы зафиксировали в Африке Вспышку Эболы зафиксировали в Африке Американский ученый заявил о возникновении нового вируса «с потенциально фатальными последствиями» Американский ученый заявил о возникновении нового вируса «с потенциально фатальными последствиями»
Коронавирус , Минздрав РФ , Wall Street Journal
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Создана вакцина от меланомы кожи и рака почки
Создана вакцина от меланомы кожи и рака почки
Расширен список лекарств для лечения COVID-19
Расширен список лекарств для лечения COVID-19
Назван самый эффективный тип перчаток против вирусов
Назван самый эффективный тип перчаток против вирусов
В России нашли редкий вид опасных хантавирусов
В России нашли редкий вид опасных хантавирусов
Швеция пожалела об отсутствии карантина
Швеция пожалела об отсутствии карантина
Видео
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Кому нельзя принимать БАДы
06:14
Кому нельзя принимать БАДы
ЗОЖ
Как распознать по лицу проблемы с печенью
01:04
Как распознать по лицу проблемы с печенью
Болезни и лекарства ЗОЖ
Правда ли, что все болезни от нервов
06:14
Правда ли, что все болезни от нервов
Болезни и лекарства ЗОЖ
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
06:04
Названы продукты, несовместимые с лекарствами
ЗОЖ
Названы продукты, провоцирующие головную боль
06:11
Названы продукты, провоцирующие головную боль
ЗОЖ
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему у вас дергается глаз
06:05
Почему у вас дергается глаз
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение