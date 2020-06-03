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Минздрав расширил список лекарств для лечения COVID-19 

Моя Москва.онлайн 1 час назад
Расширен список лекарств для лечения COVID-19
Фото: Моя Москва.онлайн
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых, пишет РИА Новости.
Таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций.
Так, в списке находятся препараты «Фавипиравир», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Мефлохин», «Лопинавир» и «Ритонавир». Также включены рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и «Умифеновир».
Также ряд препаратов вошли в перечень упреждающей противовоспалительной терапии.
Отмечается, что «Фавипиравир» нельзя принимать детям и беременным.
Новая версия методических рекомендаций была разработана на основе отечественного и зарубежного клинического опыта. В этой версии были переработаны и расширены все разделы.
Также ведомство рекомендует тестировать на инфекцию и антитела всех поступающих пациентов.
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Коронавирус , Минздрав РФ , РИА Новости
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