Расширен список лекарств для лечения COVID-19

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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых, пишет РИА Новости.

Таблицы препаратов вошли в седьмую версию методических рекомендаций.

Так, в списке находятся препараты «Фавипиравир», «Азитромицин», «Гидроксихлорохин», «Мефлохин», «Лопинавир» и «Ритонавир». Также включены рекомбинантный ИФН-β1b, рекомбинантный ИФН-α и «Умифеновир».

Также ряд препаратов вошли в перечень упреждающей противовоспалительной терапии.

Отмечается, что «Фавипиравир» нельзя принимать детям и беременным.

Новая версия методических рекомендаций была разработана на основе отечественного и зарубежного клинического опыта. В этой версии были переработаны и расширены все разделы.

Также ведомство рекомендует тестировать на инфекцию и антитела всех поступающих пациентов.