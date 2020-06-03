Швеция пожалела об отсутствии карантина

Швеция признала ошибочность своих действий на фоне пандемии коронавирусной инфекции из-за того, что страна оказалась на первом месте по показателю летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает The Independent.

"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, что реально сделал Стокгольм, и тем, что сделали в других странах" — признал главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.

По его словам, ограничение на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы государству избежать такого количества смертей.

Отмечается, что Тегнелл еще в начале мая защищал позицию Швеции: в стране работали все образовательные учреждения, передвижение граждан никак не ограничивалось. Напомним, что государство решило отказаться от карантинных мер из-за риска навредить экономике.