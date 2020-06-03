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Швеция пожалела об отсутствии карантина ввиду рекордной смертности 

Мария Сергеева 1 час назад
Швеция пожалела об отсутствии карантина
Фото: depositphotos.com
Швеция признала ошибочность своих действий на фоне пандемии коронавирусной инфекции из-за того, что страна оказалась на первом месте по показателю летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает The Independent.
"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, если бы знали то, что известно о ней сегодня, то пошли бы на ограничения между тем, что реально сделал Стокгольм, и тем, что сделали в других странах" — признал главный шведский эпидемиолог Андерс Тегнелл.
По его словам, ограничение на передвижение и отмена всех мероприятий помогли бы государству избежать такого количества смертей.
Отмечается, что Тегнелл еще в начале мая защищал позицию Швеции: в стране работали все образовательные учреждения, передвижение граждан никак не ограничивалось. Напомним, что государство решило отказаться от карантинных мер из-за риска навредить экономике.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Минздрав назвал возможный первый симптом COVID-19.
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Коронавирус , Минздрав РФ
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