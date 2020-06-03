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Минздрав назвал возможный первый симптом коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
Наблюдаемые у инфицированных дерматозы и кожные сыпи в ведомстве разделили на семь групп: ангииты; папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай; токсидермии; крапивница; инфекционные эритемы и кореподобные сыпи; папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы; артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).
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Коронавирус , Видео , Минздрав РФ
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