Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи. Об этом говорится в седьмой версии методических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Наблюдаемые у инфицированных дерматозы и кожные сыпи в ведомстве разделили на семь групп: ангииты; папуло-сквамозные сыпи и розовый лишай; токсидермии; крапивница; инфекционные эритемы и кореподобные сыпи; папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии и эккринной потницы; артифициальные поражения (трофические изменения тканей лица).