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Названы симптомы нового коронавируса у домашних животных 

Lenta.ru и ещё 7 2 часа назад
Россельхознадзор назвал симптомы новой коронавирусной инфекции у домашних животных — кошек и собак. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад, подготовленный специалистами из организаций ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» и ФГБУ «Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», подведомственных Россельхознадзору.
Согласно докладу специалистов, собаки обычно переносят COVID-19 легко и бессимптомно. У кошек же проявляются симптомы, типичные для острой респираторной инфекции.
На данный момент, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), кошки и собаки могут заражаться от людей, но не наоборот. Возможность передачи инфекции от одной кошки к другой уже подтверждена.
Также специалисты рекомендовали больным COVID-19 сократить общение с питомцем, в частности не кормить его, не гладить и не давать лизать себе руки.
Россельхознадзор не считает необходимым устраивать массовое тестирование домашних животных на новую коронавирусную инфекцию. Тем не менее, ведомство рекомендует проверить питомцев, проявляющих симптомы респираторного заболевания, а также тех кошек и собак, чьи владельцы заражены COVID-19.
Если у животного выявляют заболевание, его изолируют, а также назначают ему противовирусное и симптоматическое лечение.
Ранее замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Александр Семенов, рассказал, как предотвратить заражение домашнего животного новой коронавирусной инфекцией. Он посоветовал реже брать питомца на руки, хорошо его кормить, «не чихать ему в нос» и чаще убираться в квартире.
В конце мая сообщалось о случае инфицирования кошки из России коронавирусом SARS-CoV-2. Тест проводили по технологии ПЦР.
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Комментарии
Коронавирус , Видео , Новости , Александр Семенов , Россельхознадзор
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