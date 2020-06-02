Названы условия «замедления» коронавируса 

Американские ученые выяснили, как температура воздуха и другие погодные факторы влияют на распространение нового коронавируса. Об этом сообщает ScienceDaily.

Исследователи проанализировали ежедневные данные по заболеваемости COVID-19 на территории США с конца января по конец апреля и их возможную взаимосвязь с температурой воздуха, осадками, ультрафиолетовым излучением.

Выяснилось, что распространение коронавируса действительно снижается при повышении температуры вплоть до 11 °C. Дальнейшее увеличение этого показателя не связано с сокращением передачи вируса. При этом ученые отметили, что заболеваемость при теплой погоде ниже, чем при холодной. Самые высокий прирост новых случаев наблюдался при отрицательных значениях термометра.

Исследователи добавили, что температура воздуха не является определяющим фактором при распространении коронавируса, которое продолжится и при более жаркой погоде.

Результаты исследование показали, что более высокий уровень УФ-излучения также способствует замедлению темпов прироста новых случаев заболевания. Влажность воздуха и осадки не оказывают существенного влияния на эпидемиологическую обстановку, говорится в работе.

Как указал один из специалистов Шив Сехра, основываясь на полученных данных, нельзя полагать, что распространение инфекции полностью прекратится в летние месяцы. Он отметил, что это исследование является первой работой, которая изучает совокупное влияние температуры воздуха, влажности и осадков, а также ультрафиолетового излучения на новый тип коронавируса.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены более 6,1 миллиона человек, более 373 тысяч умерли.

В России коронавирус диагностировали у 423 741 человек, из них 186 985 выздоровели, около 5 тысяч пациентов скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.