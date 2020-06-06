«Аплодировать нам из окон не будут»

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Врач из больницы №29 Дмитрий Арютин на своей странице в Facebook рассказал, как прошел первый месяц борьбы с коронавирусом. "Рамблер" делится историей медика.

Дмитрий Арютин работает в отделении гинекологии и репродуктивной хирургии. Однако их клинику тоже перепрофилировали под инфекционный стационар.

По словам медика, за месяц пациентов с коронавирусом было, действительно, много.

"Они разные, молодые и не очень, совсем не молодые, большинство, конечно, не. Типичный такой портрет — это или здоровый (и по весу обычно тоже) мужчина средних лет или женщина преклонного возраста. Все, кто отягощен и без короновируса, тяжелее болеют и им. Люди и правда бывает переезжают от нас в реанимацию и иногда умирают", — рассказал врач.

Изменения в состоянии пациента могут происходить очень быстро: от заболевания средней тяжести до тяжелой иногда проходят всего лишь десятки минут.

"И дело не в том, что не лечат, не наблюдают и не заходят. Так течёт эта болезнь. Течет по разному и с какими то удивительно разными проявлениями. Такое ощущение, что вирус не очень ещё решил, кем он будет, когда вырастет".

Врач рассказал, что пациентам помогает уход, кислород, позиция на животе, антикоагулянты и антибиотики.

Сейчас, по словам Дмитрия Арютина, всем хватает средств защиты и лекарств. Некоторые медики заболели, но "не повально" и у большинства COVID-19 в легкой форме.

"Неразбериха и некоторый хаос, конечно, был, особенно в первую неделю работы, это в общем нормально для людей, которые впервые столкнулись с тем, что они теперь все вдруг инфекционисты, но сейчас все наладилось и вошло в какой-то даже привычный уклад, серьезно, все довольно быстро перестроились и адаптировались".

По мнению Арютина, после пандемии люди "завалят" врачей жалобами.