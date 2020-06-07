Россиянин Хаким Ибрагимов рассказал, как лечился от коронавируса в одной из московских больниц. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Как выяснил «Рамблер», мужчину госпитализировали в клинику имени Тареева.
«Наслушавшись новостей об очередях из машин и многочасовых ожиданиях в приемных отделениях, я морально приготовился к «ж**е», да еще и с температурой 39», — поделился россиянин.
Машин скорой помощи, по словам Хакима Ибрагимова, около клиники было много, но процедура оформления прошла очень быстро.
«Оформление, ЭКГ, анализы, КТ. Команда медицинских работников работала как часы. И вот вердикт — двусторонняя вирусная пневмония тяжелой КТ-4 степени. Риск — ОРДС (это примерно в шаге от ИВЛ)».
Россиянин рассказал, что каждое утро пациентов обходили врачи: мерили температуру, давление, проверяли самочувствие и брали анализы.
«Медицинские сестры и студенты-медики приносили нам еду, убирали палаты, выдавали градусники и лекарства, шутили с нами и ругались, если мы бродили по коридорам».
Врачи дежурили и днем, и ночью. Но сами пациенты даже не видели лиц медиков.
"Все в защитных костюмах и в запотевших масках. Им было тяжело дышать. Читались только имена, написанные черным маркером на комбезах. Мы ждали их каждое утро. С надеждой и волнением. Радовались, когда врачи говорили, что анализы уже лучше. Расстраивались, когда лекарства не помогали".