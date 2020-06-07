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Россиянин Хаким Ибрагимов рассказал, как лечился от коронавируса в одной из московских больниц. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как выяснил «Рамблер», мужчину госпитализировали в клинику имени Тареева.

«Наслушавшись новостей об очередях из машин и многочасовых ожиданиях в приемных отделениях, я морально приготовился к «ж**е», да еще и с температурой 39», — поделился россиянин.

Машин скорой помощи, по словам Хакима Ибрагимова, около клиники было много, но процедура оформления прошла очень быстро.

«Оформление, ЭКГ, анализы, КТ. Команда медицинских работников работала как часы. И вот вердикт — двусторонняя вирусная пневмония тяжелой КТ-4 степени. Риск — ОРДС (это примерно в шаге от ИВЛ)».

Россиянин рассказал, что каждое утро пациентов обходили врачи: мерили температуру, давление, проверяли самочувствие и брали анализы.

«Медицинские сестры и студенты-медики приносили нам еду, убирали палаты, выдавали градусники и лекарства, шутили с нами и ругались, если мы бродили по коридорам».

Врачи дежурили и днем, и ночью. Но сами пациенты даже не видели лиц медиков.