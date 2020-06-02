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Эпидемиолог рассказал, у кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
У кого лучше вырабатываются антитела к COVID-19
Фото: РИА Новости
Антитела к COVID-19 лучше всего вырабатываются у пациентов, переболевших коронавирусом в средне-тяжелой форме по сравнению с теми, кто перенес инфекцию очень легко или очень тяжело, сообщил заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.
"Выяснилось, что люди, которые болеют (коронавирусной инфекцией — ред.) очень легко и очень тяжело … либо вообще не образуют антител, либо образуют их очень мало … Пик защитных, хороших антител … приходится на людей, которые … выдали клиническую картину коронавирусной инфекции, но (в) … средней тяжести … чуть тяжелее, чуть легче, но не жизнеугрожающе", — рассказал он на пресс-конференции в онлайн-режиме.
Семенов выразил несогласие с тем, что введение антител тем пациентам, у которых тяжелая форма коронавирусной инфекции, помогает им бороться с заболеванием. По его оценке, этот метод, наоборот, эффективен на ранних стадиях COVID-19.
"Введение этих антител больным с коронавирусной инфекцией на ранних стадиях заболевания очень эффективно подавляет вирусовыделение и развитие инфекции. К сожалению, тяжелым больным это уже не помогает, (тогда как) многие надеялись, что это будем помогать критическим больным", — отметил он.
Эксперт добавил, что пока неизвестно, на какой период антитела к COVID-19 сохраняются в организме человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус , Другое , Александр Семенов
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